BMW XM: So überrascht der Bling-Bling-Bolide

Sport + Komfort = Komsport?

Das Fahrwerk stammt im Wesentlichen vom BMW X5 M, wurde aber verfeinert, weil BMW bzw. M einen besonderen Komfort verwirklichen wollte. Der verantwortliche Fahrdynamiker Jens Leopoldsberger hat vorher bei Rolls-Royce am Cullinan Hand angelegt, weiß also, wie Komfort geht und wie viel davon am XM zu viel wäre. Ausstattungsmäßig steckt alles drin, was man sich wünschen kann und dem Charakter des Fahrzeugs entspricht: Die bereits genannte Wankstabilisierung stemmt sich erfolgreich gegen jede Seitenneigung, das adaptive Fahrwerk distinguiert fein zwischen Gleiten und ambitioniertem Räubern. Dass der Testwagen dennoch kleine Bondenunebenheiten eher ruppig nimmt, ist wohl den optionalen 23-Zöllern (Serie 21 Zoll) zuzuschreiben.