Skicrosser genießen Ausbruch aus dem Alltag

Ein Training der anderen Art erlebte Dienstag das österreichische Skicross-Team. Im Olympiazentrum in Rif tobten sich die Asse rund um den Pongauer Adam Kappacher (WSV St. Johann) bei einem Trampolin-Parcours, Starttraining und mit dem Wakeboard im Waldbad Anif aus. „Es ist fünf Jahre her, dass ich das letzte Mal Wakeboarden war. So eine Abwechslung tut voll gut“, hatte der Pongauer gestern sichtlich Spaß. „Der normale Arbeitstag besteht aus Gewichte schupfen, Ausdauertraining und Schnelligkeit. Da ist so ein Ausbruch aus dem Alltag cool.“