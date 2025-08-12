Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gute Abwechslung

Skicrosser genießen Ausbruch aus dem Alltag

Salzburg
12.08.2025 15:00
Sonja Gigler (li.) und Adam Kappacher hatten sichtlich Spaß.
Sonja Gigler (li.) und Adam Kappacher hatten sichtlich Spaß.(Bild: GEPA)

Das österreichische Skicross-Team verbringt aktuell viel Zeit mit Training im Olympiazentrum Rif. Am Dienstag hatten die Athleten aber eine nette Abwechslung und einen Tag, der sichtlich Spaß machte. Nebenbei plauderten der Pongauer Adam Kappacher sowie Christoph Danksagmüller aus Mondsee über ihren Sommer.

0 Kommentare

Ein Training der anderen Art erlebte Dienstag das österreichische Skicross-Team. Im Olympiazentrum in Rif tobten sich die Asse rund um den Pongauer Adam Kappacher (WSV St. Johann) bei einem Trampolin-Parcours, Starttraining und mit dem Wakeboard im Waldbad Anif aus. „Es ist fünf Jahre her, dass ich das letzte Mal Wakeboarden war. So eine Abwechslung tut voll gut“, hatte der Pongauer gestern sichtlich Spaß. „Der normale Arbeitstag besteht aus Gewichte schupfen, Ausdauertraining und Schnelligkeit. Da ist so ein Ausbruch aus dem Alltag cool.“

Lesen Sie auch:
Hat den nächsten Titel vor Augen: Eisbären Geschäftsführer Patrick Schwarz.
Das Ziel ist klar!
EKZ-Boss Schwarz: „Würden uns lächerlich machen!“
11.08.2025
Spieler haben geweint
Westliga-Trainer tritt plötzlich zurück
11.08.2025

Sommer heißt für die Wintersportler neben viel Aufbautraining aber auch Zeit für Familie und Freunde. „Das ist ganz wichtig. Es ist schon mal gut, mit Freunden zusammensitzen, mal ein Bier trinken und aufgrillen“, weiß Kappacher.

Sonja Gigler.
Sonja Gigler.(Bild: GEPA)
Amüsierte sich: Christoph Danksagmüller.
Amüsierte sich: Christoph Danksagmüller.(Bild: GEPA)
Der SC-Salzburg-Athlet kam gut aus seinem Urlaub zurück.
Der SC-Salzburg-Athlet kam gut aus seinem Urlaub zurück.(Bild: GEPA)
Christina Födermayr.
Christina Födermayr.(Bild: GEPA)

Kollege Christoph Danksagmüller (SC Salzburg) genoss zuletzt einen Urlaub an der Algarve in Portugal mit der Freundin. „Es war herrlich, ich fühle mich echt gut“, schwärmte der Mondseer.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
215.724 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
158.960 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
121.489 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1135 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1056 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Außenpolitik
Trump schickt Nationalgarde in die US-Hauptstadt
953 mal kommentiert
Trump zeichnet ein düsteres Bild von Washington D.C.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf