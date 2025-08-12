„Ungläubige töten“: Zeuge meldete Radikalisierung

Terror-Unterstützung über Soziale Medien

Und es war nicht der Geheimdienst, sondern ein Bekannter des Angeklagten, der den Fall nur wenige Tage nach dem Villacher Messer-Anschlag ins Rollen brachte, erklärte die Anklägerin: „Er ging aus Sorge wegen des auffälligen Verhaltens des Angeklagten zur Polizei und erklärte dort, dass der Angeklagte seinen Bruder zu einem Anschlag mit einem Lkw anstiften will.“ Gegenüber dem Zeugen soll der 22-Jährige auch Sätze wie „Ungläubige töten“ geäußert, und eine negative Einstellung zur westlichen Lebenskultur gehabt haben. Ein Blick in die Sozialen Netzwerke offenbarte weitere Indizien: 2020 postete der Angeklagte via Instagram ein Bild des berühmt-berüchtigten „Jihadi John“, der in Propaganda-Videos Menschen enthauptet. Und in einem WhatsApp-Status soll er auch die Terror-Kämpfer verherrlicht haben.