Ford Transit: 60 Jahre Transporter-Legende

Am 9. August 1965 lief in Langley, England, der allererste Transit vom Band. Seitdem wurden mehr als 13 Millionen Stück gebaut, in allen erdenklichen Varianten. Vom Feuerwehrwagen über den Bäcker-Bus bis zum Camper mit Vorzelt – kaum ein anderes Nutzfahrzeug hat so viele Rollen gespielt. Ältere Semester sehen noch die charakteristische erste Serie vor sich, die heute nur noch selten im Straßenbild auftaucht – es sei denn, als liebevoll restaurierter Campingtraum.