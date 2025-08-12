Sterile Tigermücken sollen Population verkleinern

Die Gartenbesitzer im Heimgarten Schönau freuen sich über den Start des Projekts: „Wir leiden massiv unter den Tigermücken. Da die Tiere am Tag aktiv sind, können wir nicht mehr in Ruhe im Garten arbeiten oder entspannen“, sagt Gertrude Miculics, Obfrau des Heimgartenvereins. Dass die Anzahl der Plagegeister steigt, bestätigen auch die Experten. Yamada erklärt: „Ein Weibchen kann jeweils drei Tage nach einer Blutmahlzeit Eier ablegen. Dabei muss sie aber nur ein einziges Mal in ihrem Leben befruchtet werden, denn die Spermien reichen für eine Vielzahl von Eiproduktionen aus.“ Das Heimtückische daran: Die Eier können rund zweieinhalb Jahre im Trockenen überleben, auch bei Kälte.