Schmerzhaft: 24 Stunden auf Vollspaltenboden

Es ist sicher ein recht schmerzhafter Selbstversuch, den eine Aktivistin des „Vereins gegen Tierfabriken“ am Dienstag in Bregenz gestartet hat: Sie will ganze 24 Stunden auf einem Vollspaltenboden aus Beton zubringen. Eigentlich sollte jedem in Österreich gehaltenen Schwein per Gesetz ein „physisch angenehmer Liegeplatz“ zur Verfügung gestellt werden. Die Realität sieht aber oft anders aus, denn noch immer sind die scharfkantigen Betonböden in den Ställen erlaubt. Die Tiere leiden als Folge oft unter Gelenkschmerzen oder verletzten Klauen.