Merz‘ Werte im Keller: AfD überholt die Union

AfD auf dem Vormarsch

Für Schwarz-Rot bedeutet das unruhige Zeiten. Denn Probleme von ganz anderem Kaliber stehen bevor. In der Finanzplanung klafft bis 2029 eine Lücke von 172 Milliarden Euro. Allein 2027 müssen 34 Milliarden gespart werden – die Ampel zerbrach an einem Zehntel davon. Die Union hofft auf sprudelnde Steuereinnahmen, doch das ist eine riskante Wette. Die Alternative sind schmerzhafte Sozialreformen. Als wäre das nicht genug, werfen fünf Landtagswahlen 2026 ihre Schatten voraus, wo die rechtspopulistische AfD enorm stark ist.