Kickl zu Abschiebestopp: „ÖVP-Asylshow geplatzt“

Für den FPÖ-Chef entlarve das aktuelle EGMR-Urteil, dass der angebliche „strenge Asylkurs“ der ÖVP an der Bürokratie und der eigenen Unfähigkeit scheitere. Dass das Innenministerium diesen Vorgang als „normal“ abtue, sei der Gipfel der Realitätsverweigerung.

Rechtsprechung des EGMR für Kickl „praxisfremd“

„Wir Freiheitliche warnen seit Jahren davor, dass die Rechtsprechung des EGMR praxisfremd ist und die nationale Sicherheit untergräbt. Anstatt unsere Gesetze konsequent durchzusetzen, unterwirft sich die ÖVP lieber den Vorgaben supranationaler Richter, die keinerlei Bezug zur Realität in unserem Land haben.“