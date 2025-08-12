Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

EU-Urteil regt auf

Kickl zu Abschiebestopp: „ÖVP-Asylshow geplatzt“

Innenpolitik
12.08.2025 15:21
FPÖ-Chef Herbert Kickl bezeichnet die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für ...
FPÖ-Chef Herbert Kickl bezeichnet die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte als „Bankrotterklärung für die Sicherheitspolitik von ÖVP-Innenminister Gerhard Karner“.(Bild: APA/ROBERT JAEGER)

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat eine weitere geplante Abschiebung eines mehrfach vorbestraften Syrers von Österreich zurück in seine Heimat gestoppt. „Die groß inszenierte ÖVP-Asyl-Show von Innenminister Gerhard Karner ist krachend geplatzt“, ätzt FPÖ-Chef Herbert Kickl. Die ÖVP zeigt sich vom Urteil unbeeindruckt und will weitere Abschiebungen nach Syrien vorbereiten.

0 Kommentare

Für den FPÖ-Chef entlarve das aktuelle EGMR-Urteil, dass der angebliche „strenge Asylkurs“ der ÖVP an der Bürokratie und der eigenen Unfähigkeit scheitere. Dass das Innenministerium diesen Vorgang als „normal“ abtue, sei der Gipfel der Realitätsverweigerung.

Rechtsprechung des EGMR für Kickl „praxisfremd“
„Wir Freiheitliche warnen seit Jahren davor, dass die Rechtsprechung des EGMR praxisfremd ist und die nationale Sicherheit untergräbt. Anstatt unsere Gesetze konsequent durchzusetzen, unterwirft sich die ÖVP lieber den Vorgaben supranationaler Richter, die keinerlei Bezug zur Realität in unserem Land haben.“

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg(Bild: AFP/FREDERICK FLORIN)

Für Kickl sei Karners harter Kurs nichts als eine PR-Fassade, die an der ersten bürokratischen Hürde zerschelle. „Wenn es darum geht, zu handeln und einen Kriminellen außer Landes zu bringen, herrscht Totalversagen“, kritisierte der blaue Frontmann. 

Zitat Icon

Während die ÖVP auf Pressekonferenzen den starken Mann markiert, zeigt die Realität das ganze Ausmaß ihres Versagens.

FPÖ-Chef Herbert Kickl

Kickl forderte ein Umdenken in der Asyl- und Sicherheitspolitik: „Wir brauchen keine Regierung, die Täterschutz vor Opferschutz stellt und sich von ausländischen Gerichten auf der Nase herumtanzen lässt. Wir müssen die nationale Souveränität wiederherstellen: Kriminelle Asylwerber gehören unverzüglich abgeschoben!“

ÖVP beruhigt: „Übliches Prozedere“
ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti zeigte sich zum EMGR-Urteil recht unbeeindruckt. „Die vorläufige Blockade entspricht dem üblichen Prozedere. Es handelt sich um eine einstweilige Verfügung, eine sogenannte ,interim measure‘, wie sie im Rahmen von Abschiebungen typisch ist.“ Auch im ersten Abschiebefall habe es vom EGMR eine kurze Frist für eine Stellungnahme gegeben. Die österreichischen Behörden schieben laut Innenministerium pro Jahr über 13.000 Menschen ab, etwas mehr als die Hälfte davon freiwillig. Für die Volkspartei sei klar: „Wer in unser Land kommt, muss sich auch an unsere Gesetze halten.“

Zitat Icon

„Während Kickl als Innenminister keinen einzigen straffälligen Syrer abgeschoben hat, bleiben Karner und die Volkspartei standhaft und haben nicht nur von einer Trendwende gesprochen, sondern sie auch eingeleitet.

Nico Marchetti

ÖVP-Generalsekretär Nioco Marchetti

Bild: krone.tv

In Richtung des FPÖ-Chefs betonte Marchetti: „Während Kickl als Innenminister keinen einzigen straffälligen Syrer abgeschoben hat, bleiben Karner und die Volkspartei standhaft und haben nicht nur von einer Trendwende gesprochen, sondern sie auch eingeleitet.“

ÖVP kritisiert Reaktionen der Flüchtlings-NGOs
Kein Verständnis hat der ÖVP-General hingegen für die Reaktionen der Flüchtlings-NGOs. „Dass die sich darüber freuen, ist erschreckend und gefährdet die Sicherheit der Menschen in Österreich. Schließlich handelt es sich um einen mehrfach verurteilten syrischen Straftäter. Laut Marchetti nehme die ÖVP die bis 8. September befristete Maßnahme zur Kenntnis, arbeite jedoch weiter daran, diese und weitere Abschiebungen nach Syrien vorzubereiten.

Lesen Sie auch:
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg
Nach UNO-Mahnung
EU-Höchstgericht stoppt Abschiebung von Syrer
12.08.2025
Nach Syrer suchen?
Minister kontert UN-Mahnung: „Weltfremde Aussage“
08.08.2025
Schreiben an Regierung
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
08.08.2025

Flüchtlingsberatung mahnt Karner
Syrien sei weiterhin ein Land im Kriegszustand und könne die Einhaltung der grundlegendsten Menschenrechte nicht gewährleisten, betonte dagegen die Deserteurs- und Flüchtlingsberatung. Einstweilige Anordnungen des EGMR ergingen nur in absoluten Ausnahmefällen.

Zitat Icon

Der Innenminister muss seine Geringschätzung des Rechtsstaats endlich beenden und für Aufklärung sorgen.

Ruxandra Staicu und Sebastian Frik von der Deserteurs- und Flüchtlingsberatung

Amnesty will Klarheit über verschwundenen Syrer
Amnesty International Österreich forderte Karner und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) zudem auf, im Fall des verschwundenen Syrers Klarheit zu schaffen und alle geplanten Abschiebungen nach Syrien umgehend zu stoppen. „Nachschau zu halten“ sei nicht Aufgabe der österreichischen Behörden und wäre auch „unmöglich“, reagierte Karner auf das Verschwinden des bereits abgeschobenen Syrers.

Porträt von Franz Hollauf
Franz Hollauf
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
215.724 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
158.960 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
121.489 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1135 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1056 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Außenpolitik
Trump schickt Nationalgarde in die US-Hauptstadt
953 mal kommentiert
Trump zeichnet ein düsteres Bild von Washington D.C.
Mehr Innenpolitik
EU-Urteil regt auf
Kickl zu Abschiebestopp: „ÖVP-Asylshow geplatzt“
Chaos im Vorfeld
Trump und Putin: Europa fürchtet Horror-Szenario
Wiederkehrs neuer Plan
Das passiert ab Februar mit suspendierten Schülern
Nach UNO-Mahnung
EU-Höchstgericht stoppt Abschiebung von Syrer
„Nichts unternommen“
ORF-„Sommergespräch“: Konkurrenz zerlegt Gewessler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf