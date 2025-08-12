Vorteilswelt
Horror-Crash im Ötztal

Totalschaden: Firmenwagen frontal gegen Wohnmobil

Tirol
12.08.2025 15:02
Das komplett demolierte Firmenfahrzeug
Das komplett demolierte Firmenfahrzeug(Bild: FF Umhausen, Krone KREATIV)

Schrecklicher Unfall im Tiroler Ötztal: Ein Firmenwagen geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte dort frontal gegen ein entgegenkommendes Wohnmobil. Beide Lenker – ein junger Einheimischer (20) und eine 59-jährige Französin – mussten verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Ereignet hat sich der spektakuläre Unfall am frühen Montagabend, kurz vor 18 Uhr. Der 20-jährige Einheimische war mit einem Pritschenwagen auf der B186 Ötztalstraße talauswärts unterwegs, als er bei Umhausen aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam.

„Das Firmenfahrzeug krachte dann zunächst gegen eine Mauer. Durch den Aufprall wurde der Wagen dann auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er frontal gegen ein entgegenkommendes Wohnmobil krachte“, so die Polizei.

Passanten schlugen Alarm
Nachkommende Verkehrsteilnehmer setzten sofort die Rettungskette in Gang und leisteten Erste Hilfe. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurden beide Lenker mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Der junge Mann erlitt eine Knieverletzung, die Frau eine Verletzung am Unterschenkel.

Ötztalstraße teils komplett gesperrt
An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Totalschaden. Die B186 musste im Bereich der Unfallstelle während des Einsatzes und der Aufräumarbeiten teils komplett gesperrt werden.

Hubert Rauth
