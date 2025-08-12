Totalschaden: Firmenwagen frontal gegen Wohnmobil

Ereignet hat sich der spektakuläre Unfall am frühen Montagabend, kurz vor 18 Uhr. Der 20-jährige Einheimische war mit einem Pritschenwagen auf der B186 Ötztalstraße talauswärts unterwegs, als er bei Umhausen aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam.