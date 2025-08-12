Vorteilswelt
Hemmungsloser Protz: Donald Trump im Goldrausch

Wirtschaft
12.08.2025 14:57
In seinem vorigen Wahlkampf verkaufte Donald Trump goldige Sneakers für 399 Dollar pro Paar an ...
In seinem vorigen Wahlkampf verkaufte Donald Trump goldige Sneakers für 399 Dollar pro Paar an seine Unterstützer.(Bild: AFP/CHIP SOMODEVILLA)

US-Präsident Trump steht auf Gold-Protz. Das weiß Apple-Boss Tim Cook und schenkte ihm nun ein Apple-Logo auf goldenem Sockel, um Zugeständnisse bei Zöllen zu erwirken. Selbst hat Trump bereits glänzende Sneaker und Uhren für seine Fans auf den Markt gebracht. Selbst das Weiße Haus soll bald anders aussehen.

Kaum einem amerikanischen Konzern drohen in der Strafzoll-Schlacht von US-Präsident Trump gegen China größere Verluste als Apple. Grund: Weiterhin kommen die meisten iPhones aus Fabriken dort und würden bei der Einfuhr in die USA bei hohen Zöllen deutlich teurer werden – der Verkauf würde wohl einbrechen oder Apple müsste auf seine Gewinnmarge verzichten.

Apple-Boss Tim Cook pilgerte daher neuerlich zu Trump, um Ausnahmegenehmigungen von seinen Zollplänen zu erbetteln. Aber nicht mit leeren Händen: Als Mitbringsel sollte ein gläsernes Logo des Konzerns, montiert auf einem Sockel aus 24-karätigem Gold, den eitlen Trump umschmeicheln. Der zeigte sich auch erwartungsgemäß begeistert, denn für solchen Protz hat er eine Schwäche.

Während seines Wahlkampfes 2024 verkaufte er goldfarbene Turnschuhe um 399 Dollar pro Paar sowie Golduhren um schlappe 100.000 Dollar an seine Fans. Bekannt ist auch, dass er seine private Umgebung gerne glänzen lässt. Laut „New York Post“ ließ er in seinem 757-Privatjet von Boeing die Sitzgurt-Schlösser sowie Wasserhähne vergolden.

Apfel-Logo auf 24-karätigem Sockel: Mit diesem Präsent erhofft sich Apple-Chef Tim Cook ...
Apfel-Logo auf 24-karätigem Sockel: Mit diesem Präsent erhofft sich Apple-Chef Tim Cook Zoll-Zugeständnisse.(Bild: EPA/BONNIE CASH / POOL)
Trump arbeitet an einem neuen Ballraum für das Weiße Haus.
Trump arbeitet an einem neuen Ballraum für das Weiße Haus.(Bild: The White House)

Und im Prozess um seine Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels sagte diese aus, dass sie 2006 in Trumps Hotelzimmer sein Maniküre-Set gesehen habe – selbstverständlich aus dem Edelmetall. Klar, dass ebenso seine Hotel- und sonstigen Immobilien reichlich goldfarbene Fassaden zum Beeindrucken aufweisen.

Ebenfalls für Aufregung sorgt Trump gerade, weil ihm das Weiße Haus zu schlicht ist. So wünscht er sich mehr Blattgold-Verzierungen im legendären Oval Office, und außerdem soll ein riesiger Ballsaal für protzige Empfänge neu errichtet werden – natürlich im Stil eines Sonnenkönigs wie in Versailles, mit reichlich Kristallglas und Vergoldungen ...

