Hemmungsloser Protz: Donald Trump im Goldrausch

Kaum einem amerikanischen Konzern drohen in der Strafzoll-Schlacht von US-Präsident Trump gegen China größere Verluste als Apple. Grund: Weiterhin kommen die meisten iPhones aus Fabriken dort und würden bei der Einfuhr in die USA bei hohen Zöllen deutlich teurer werden – der Verkauf würde wohl einbrechen oder Apple müsste auf seine Gewinnmarge verzichten.