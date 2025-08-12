Leere Kika-Standorte: Suche für Nachnutzung läuft

In Klagenfurt gebe es viele Anfragen, eine Lösung für das Areal mit 20.000 Quadratmetern ist aber noch nicht in Sicht. Allein 500 Parkplätze stehen zur Verfügung. Die Gerüchteküche brodelt ordentlich: Selbst eine Wohnanlage ist im Gespräch. „Dafür sind die Räume zu hoch, auch alle nötigen Leitungen sind nicht eingezogen worden“, entgegnet Sprecher Michael Slamanig auf „Krone“-Anfrage.