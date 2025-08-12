Felipe und Letizia im Luxus-Urlaub bei Máxima

Nach ihrem traditionellen Sommeraufenthalt im Marivent-Palast auf Mallorca sind Spaniens König Felipe VI. (57), Königin Letizia (52) und ihre Töchter Leonor (19) und Sofía (18) offenbar direkt in den Privatjet gestiegen – Ziel: Griechenland.
Laut spanischen Medien folgte die Familie einer Einladung des niederländischen Königspaars Willem-Alexander (58) und Máxima (54) in deren luxuriöse Sommerresidenz. Die Villa, 2012 für rund 4,5 Millionen Euro gekauft, liegt idyllisch nahe eines kleinen, vom Massentourismus unberührten Fischerdorfs und dient den Oranjes jedes Jahr als Ruheoase.
Beste Freunde unter Royals
Die Beziehungen zwischen beiden Königshäusern sind exzellent – nicht zuletzt, weil Felipe VI. persönlich half, als Kronprinzessin Amalia (21) aus Sicherheitsgründen Amsterdam verlassen und nach Madrid ziehen musste. Der spanische Monarch sorgte damals für umfassenden Schutz der niederländischen Thronfolgerin.
Enge Verbindung zu Land und Kultur
Für Felipe ist der Trip auch ein Stück Heimkehr: Der Sohn der griechischstämmigen Königin Sophia hat eine enge Verbindung zu Land und Kultur und nutzt jede Gelegenheit, seiner Familie die Schönheit Griechenlands zu zeigen.
Ob Schnorcheln im türkisfarbenen Meer, gemeinsame Dinner im Garten oder einfach nur königliches Nichtstun – die beiden Monarchenfamilien genießen ihr kleines Paradies ganz privat.
