„Große Auswirkungen“

Ex-Tennis-Ass Seles macht Erkrankung öffentlich

Tennis
12.08.2025 15:45
Die einstige Tennis-Weltranglisten-Erste Monica Seles leidet unter einer schweren ...
Die einstige Tennis-Weltranglisten-Erste Monica Seles leidet unter einer schweren Muskelschwäche.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jason Koerner)

Die einstige Tennis-Weltranglisten-Erste Monica Seles leidet seit drei Jahren unter einer schweren Muskelschwäche. Die 51-Jährige machte die neuromuskuläre Autoimmunerkrankung, die unter dem Fachbegriff Myasthenia gravis bekannt ist, in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AP öffentlich. Darin berichtete Seles unter anderem, dass sie beim Tennisspielen den Ball plötzlich doppelt gesehen und nicht getroffen habe.

0 Kommentare

Die einst größte sportliche Rivalin von Steffi Graf war 1993 Opfer eines Messerattentats geworden. Während eines Matchs in Hamburg stach ihr ein geistig verwirrter Mann, der sich nachher als Fan von Graf bezeichnete, mit einem Messer in den Rücken.

Auch Probleme beim Kümmern um die Frisur
Es habe einige Zeit gedauert, bis sie über ihre Beschwerden habe sprechen können, denn die Krankheit sei schwierig. „Sie hat große Auswirkungen auf mein tägliches Leben“, sagte die im einstigen Jugoslawien geborene US-Amerikanerin, die 2003 ihr letztes Match bestritten hatte. Bei der Erkrankung blockieren Antikörper die Übertragung von Reizen an der Schnittstelle zwischen Nerv und Muskel. Folgen sind neben gestörtem Sehen auch Muskelschwäche in Armen und Beinen.

Seles erzählte, sie habe beispielsweise Schwierigkeiten, wenn sie sich um ihre Frisur kümmere. Vor ihrem Besuch beim Arzt habe sie zuvor nie von dieser Krankheit gehört, sagte Seles, die in ihrer Karriere bei den vier größten Tennis-Turnieren – den Grand Slams – insgesamt neun Titel gewinnen konnte.

