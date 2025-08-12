Ex-Tennis-Ass Seles macht Erkrankung öffentlich

Auch Probleme beim Kümmern um die Frisur

Es habe einige Zeit gedauert, bis sie über ihre Beschwerden habe sprechen können, denn die Krankheit sei schwierig. „Sie hat große Auswirkungen auf mein tägliches Leben“, sagte die im einstigen Jugoslawien geborene US-Amerikanerin, die 2003 ihr letztes Match bestritten hatte. Bei der Erkrankung blockieren Antikörper die Übertragung von Reizen an der Schnittstelle zwischen Nerv und Muskel. Folgen sind neben gestörtem Sehen auch Muskelschwäche in Armen und Beinen.