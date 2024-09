Leben gerettet: „Endlich etwas richtig gemacht“

„Es fühlt sich ganz gut an. Als hätte man endlich einmal etwas richtig gemacht im Leben“, sagt Lebensretter Andreas auf die Frage, wie es sich anfühlt, ein Leben gerettet zu haben. Er ist am Mittwochabend einer Frau in einen Wasserstrudel nachgesprungen und hat sie so vor dem Tod bewahrt, wie kurz berichtet.