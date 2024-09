Bitcoin erholt sich – dennoch „Abwärtstrend“

„Eine bedeutende Ursache für die aktuelle Schwächephase sind die zuletzt aufgetretenen wirtschaftlichen Unsicherheiten vor allem in Form von US-Rezessionssorgen“, schrieb Experte Marcel Heinrichsmeier von der DZ Bank in einer Analyse vom Donnerstag. Der damit einhergehenden Stimmungseintrübung an den Finanzmärkten habe sich auch der Bitcoin in den vergangenen Wochen nicht entziehen können.