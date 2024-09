Nacktheit in den Medien: Was ist zu viel?

Der Sommer ist Geschichte, die Badekleidung wieder im Schrank. Aber noch sind die Tage im Pool in unserer Erinnerung präsent. Bei so einem Badevergnügen entstehen mitunter Bilder, die ihren Weg ins Internet oder in andere Medien finden; besonders bei Prominenten. Und besonders bei Bikinifotos gibt es häufig auch Personen, die diese als anstößig und unnötig freizügig empfinden. Wie stehen Sie dazu?