Wie viel Fleisch essen die „Krone“-Leser?

Ob Schnitzel, Schweinsbraten oder Backhendl – Österreich ist eine Nation der Fleischesser. Am Dienstag ist hierzulande bereits der Tag erreicht, an dem die empfohlene Jahresration von 16,4 Kilo an Fleisch pro Person verspeist wurde. Was hält die „Krone“-Community von dieser Tatsache? Und sind Sie dazu bereit, Ihren Fleischkonsum zu reduzieren?
Für viele Österreicher gehört der Genuss von Fleischgerichten zum Alltag. Dass durch den exzessiven Konsum jedoch massiv die Umwelt und die eigene Gesundheit gefährdet wird – ganz zu schweigen vom enormen Tierleid – zeigt die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ mit dem „Meat Exhaustion Day“ (Fleischerschöpfungstag) auf.
Statistisch gesehen verdrückt der Österreicher jede Woche über sieben (!) Schnitzel. Eine Umstellung der Ernährungsweise könnte laut Harvard-Studie dabei die frühzeitige Sterblichkeit um bis zu 30 Prozent reduzieren.
Wie viel Fleisch essen Sie jede Woche? Welche Maßnahmen würden Sie motivieren, Ihren Fleischkonsum zu reduzieren? Was wäre die Mindestmenge, mit der Sie langfristig zufrieden sein könnten? Ist für Sie ein kompletter Verzicht auf Fleisch und Wurst vorstellbar? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
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