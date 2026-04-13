Wie viel Fleisch essen die „Krone“-Leser?

Wie viel Fleisch essen Sie jede Woche? Welche Maßnahmen würden Sie motivieren, Ihren Fleischkonsum zu reduzieren? Was wäre die Mindestmenge, mit der Sie langfristig zufrieden sein könnten? Ist für Sie ein kompletter Verzicht auf Fleisch und Wurst vorstellbar? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!