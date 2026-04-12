Nach der Wahl in Ungarn sorgt eine brisante Frage für Diskussionen: Hat Kremlchef Wladimir Putin den Urnengang beeinflusst? Immer wieder stehen Wahlen in Europa im Verdacht, Ziel ausländischer Einflussnahme zu sein, etwa durch Desinformation, politische Netzwerke oder wirtschaftliche Verflechtungen. Auch im aktuellen Fall werden entsprechende Vorwürfe laut. Unsere Frage des Tages vom 12.04.2026 lautet daher „Hat Kremlchef Wladimir Putin die Wahl in Ungarn beeinflusst?“