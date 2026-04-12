Hat Putin die Wahl in Ungarn beeinflusst?

Nach der Wahl in Ungarn sorgt eine brisante Frage für Diskussionen: Hat Kremlchef Wladimir Putin den Urnengang beeinflusst? Immer wieder stehen Wahlen in Europa im Verdacht, Ziel ausländischer Einflussnahme zu sein, etwa durch Desinformation, politische Netzwerke oder wirtschaftliche Verflechtungen. Auch im aktuellen Fall werden entsprechende Vorwürfe laut. Unsere Frage des Tages vom 12.04.2026 lautet daher „Hat Kremlchef Wladimir Putin die Wahl in Ungarn beeinflusst?“
Doch wie belastbar sind diese Hinweise tatsächlich? Gibt es konkrete Belege für eine Einflussnahme, oder handelt es sich vor allem um politische Interpretation? Welche Rolle spielen dabei die traditionell engen Beziehungen zwischen Budapest und Moskau? Und wie anfällig sind demokratische Prozesse generell für äußeren Druck?
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