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Leser: „Die ungarische Bevölkerung hatte genug!“

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13.04.2026 16:00
TISZA-Chef Péter Magyar hat die Ära Orbán am Sonntag in eindrucksvoller Manier beendet.
TISZA-Chef Péter Magyar hat die Ära Orbán am Sonntag in eindrucksvoller Manier beendet.(Bild: EPA/TIBOR ILLYES)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Der Machtwechsel in Ungarn sorgt nicht nur in Budapest, sondern auch in der „Krone“-Community für intensive Diskussionen. Nach dem klaren Wahlsieg von Péter Magyar und dem Ende der 16-jährigen Ära Viktor Orbáns überschlagen sich in den Straßen Ungarns die Emotionen – und auch bei der „Krone“ melden sich tausende Leserinnen und Leser zu Wort.

0 Kommentare

Viele Leserinnen und Leser sprechen von einem historischen Moment. Zahlreiche Kommentare würdigen den demokratischen Charakter des Machtwechsels und die hohe Wahlbeteiligung. Für viele „Krone“-Leser, wie ervolkreich und Pepohne, ist das Wahlergebnis ein klarer Beweis, dass die Bevölkerung genug vom bisherigen Regime hat. 

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ervolkreich
Das ist ein klares Zeichen: Die ungarische Bevölkerung hatte genug .
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KroneLeser1323512
Die Reaktionen auf die Abwahl von Orban sind wohl eindeutig und weitgehend einhellig. Möge Magyar Ungarn wieder zu einem demokratischen und wirtschaftlich blühenden Mitgliedsstaat machen, in dem gute Partnerschaft wieder an erster Stelle steht! Alles Gute!
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Pepohne
Immerhin, Ungarn zeigt vor, dass es auch Beispielet gib, dass die Menschen genug haben von korrupten und autoritären Regimes. Ich hoffe, der Weg setzt sich fort. Und diejenigen, die Orban so super finden, erkennen, dass so einer nix ist für uns.
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Jetzt muss Magyar liefern“
Mit dem Machtwechsel sind klare Erwartungen verbunden: weniger Korruption, mehr Transparenz, eine stärkere Anbindung an Europa. Der neue Regierungschef müsse sich nun beweisen und Ungarn auf den richtigen Weg bringen. „Krone“-Leser hundert51 gibt dabei zu bedenken, dass Magyar bei der aktuellen weltwirtschaftlichen Lage keine großen Wunder vollbringen könne.

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alfredkar95
Nur jetzt muss Magyar auch für die Ungarn liefern !
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hundert51
Mit den internationalen Vorschusslorbeeren und seiner 2/3 Mehrheit wird Magyar ordentlich umrühren können. Wenn er kein völliger Blinder ist, wird das Ungarn sukzessive auf den richtigen Weg bringen. Sukzessive deshalb, weil natürlich jedem klar sein muss, dass in der derzeitigen wirtschaftlichen Weltlage und mit den strategisch platzierten FIDESZ Günstlingen natürlich nicht von heute auf morgen alles zum Besseren gedeihen kann.
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KroneLeser2582952
Weniger Korruption ist doch schon der beste Anfang, wenn das Geld wieder bei den Leuten ankommt, stärkt das auch die Wirtschaft, zudem wächst das Vertrauen bei den internationalen Investoren, wenn aufgeräumt wird und Rechtssicherheit herrscht.
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Was erwarten Sie sich von dem Umschwung in Ungarn? War diese Wahl Ihrer Meinung nach ein echter Systemwechsel – oder nur ein Machtwechsel mit neuem Gesicht? Welche Maßnahmen sollte die neue Regierung jetzt setzen, um Glaubwürdigkeit zu gewinnen? Wie schätzen Sie persönlich die Zukunft von Ungarn und von der EU aufgrund des Machtwechsels ein? Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!

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