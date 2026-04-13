Leser: „Die ungarische Bevölkerung hatte genug!“



Was erwarten Sie sich von dem Umschwung in Ungarn? War diese Wahl Ihrer Meinung nach ein echter Systemwechsel – oder nur ein Machtwechsel mit neuem Gesicht? Welche Maßnahmen sollte die neue Regierung jetzt setzen, um Glaubwürdigkeit zu gewinnen? Wie schätzen Sie persönlich die Zukunft von Ungarn und von der EU aufgrund des Machtwechsels ein? Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!