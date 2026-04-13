Leser: „Die ungarische Bevölkerung hatte genug!“

Der Machtwechsel in Ungarn sorgt nicht nur in Budapest, sondern auch in der „Krone“-Community für intensive Diskussionen. Nach dem klaren Wahlsieg von Péter Magyar und dem Ende der 16-jährigen Ära Viktor Orbáns überschlagen sich in den Straßen Ungarns die Emotionen – und auch bei der „Krone“ melden sich tausende Leserinnen und Leser zu Wort.
Viele Leserinnen und Leser sprechen von einem historischen Moment. Zahlreiche Kommentare würdigen den demokratischen Charakter des Machtwechsels und die hohe Wahlbeteiligung. Für viele „Krone“-Leser, wie ervolkreich und Pepohne, ist das Wahlergebnis ein klarer Beweis, dass die Bevölkerung genug vom bisherigen Regime hat.
„Jetzt muss Magyar liefern“
Mit dem Machtwechsel sind klare Erwartungen verbunden: weniger Korruption, mehr Transparenz, eine stärkere Anbindung an Europa. Der neue Regierungschef müsse sich nun beweisen und Ungarn auf den richtigen Weg bringen. „Krone“-Leser hundert51 gibt dabei zu bedenken, dass Magyar bei der aktuellen weltwirtschaftlichen Lage keine großen Wunder vollbringen könne.
Was erwarten Sie sich von dem Umschwung in Ungarn? War diese Wahl Ihrer Meinung nach ein echter Systemwechsel – oder nur ein Machtwechsel mit neuem Gesicht? Welche Maßnahmen sollte die neue Regierung jetzt setzen, um Glaubwürdigkeit zu gewinnen? Wie schätzen Sie persönlich die Zukunft von Ungarn und von der EU aufgrund des Machtwechsels ein? Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
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