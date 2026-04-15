Pensionen: „Weg von diesem fixen Antrittsalter!“



Diskutieren Sie mit!

Was halten Sie von der Idee, das Pensionsantrittsalter zu erhöhen? Welche Vor- oder Nachteile hätte das Ihrer Meinung nach? Wie stehen Sie zur angekündigten „Aktivpension“ der Regierung? Was sollte man in erster Linie tun, um bei den Pensionen und deren Finanzierung auf einen sinnvollen Nenner zu kommen? Welche weiteren Ideen haben Sie dazu?



Wir freuen uns auf Ihre Meinungen und Ideen in den Kommentaren!