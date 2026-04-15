Pensionen: „Weg von diesem fixen Antrittsalter!“

Alle Jahre wieder flammt die Diskussion rund um die Pension und das passende Antrittsalter auf. Während manchen ein höheres Alter beim Eintritt in den Ruhestand vorschwebt, plant man seitens der Regierung, mit der „Aktivpension“ finanzielle Anreize für jene zu schaffen, die auch im Alter etwas dazuverdienen wollen. Was die „Krone“-Leser dazu zu sagen haben, lesen Sie hier.
Viele Kommentare und Einsendungen haben uns zu diesem Thema erreicht, und die Community zeigt sich gespalten.
Zählen sollen Versicherungsjahre
Für sehr viele Leser macht eine generelle Erhöhung des Antrittsalters absolut keinen Sinn. Die Argumente drehen sich vor allem um die Versicherungsjahre und dass in vielen Jobs (wie der Baubranche) arbeiten über ein gewisses Alter hinaus einfach nicht möglich sei.
Gesundheit ist wichtig
Ein großer Teil der Leserschaft denkt im Alter vor allem auch an die Gesundheit. User WerWeissWas meint dazu: „Wenn ich bis 65 arbeiten gehe, habe ich vielleicht noch 10-15 gute Jahre (mit Glück), in denen ich mir die Welt ansehen kann und endlich frei bin. Wie viele Jahre soll ich denn noch davon hergeben?“, und spricht damit vielen aus der Seele.
Die Jugend eingliedern
In vielen Kommentaren wird der Wunsch nach mehr Einbindung der Jugend bzw. der jüngeren Generationen in den Arbeitsmarkt gefordert. Tenor ist hier, dass sich viele der älteren Generation ihre Ruhe verdient hätten und die nächsten Generationen an der Reihe sind.
Zur „Aktivpension“
Auch die Idee der „Aktivpension“ wird sehr ambivalent betrachtet. Einerseits gibt es User, welche die Möglichkeit des Zuverdienstes im Alter gut finden. „Endlich mal eine positive Nachricht für Pensionisten“, meint zum Beispiel KroneLeser1274154. Andererseits finden sich auch hier wieder viele mahnende Posts, welche den tatsächlichen Nutzen solcher Aktionen bezweifeln. „Das wird wieder nur eine Zuverdienstmöglichkeit für Personen, die es sich eh richten konnten“, sagt actionjackson.
Diskutieren Sie mit!
Was halten Sie von der Idee, das Pensionsantrittsalter zu erhöhen? Welche Vor- oder Nachteile hätte das Ihrer Meinung nach? Wie stehen Sie zur angekündigten „Aktivpension“ der Regierung? Was sollte man in erster Linie tun, um bei den Pensionen und deren Finanzierung auf einen sinnvollen Nenner zu kommen? Welche weiteren Ideen haben Sie dazu?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen und Ideen in den Kommentaren!
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