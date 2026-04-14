Sollen staatsnahe Betriebe auf Gewinne verzichten?

Die OMV steht derzeit aufgrund der Umgehung der Spritpreisbremse in Kritik. Gerade bei einer so angespannten geopolitischen Lage rückt die Überlegung in den Vordergrund, wie gewinnorientiert Unternehmen handeln sollten. Unsere Frage vom 14. April lautet: „Sollen staatsnahe Betriebe in Krisenzeiten auf Gewinne verzichten?“
Wie sollten Ihrer Meinung nach staatliche und staatsnahe Betriebe in Zeiten wie diesen reguliert werden? Wo verläuft für Sie die Grenze zwischen wirtschaftlicher Verantwortung und gesellschaftlicher Verpflichtung? Müssen staatsnahe Betriebe mit gutem Beispiel vorangehen, gerade wenn private Haushalte stark belastet sind?
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