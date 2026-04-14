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Welche Rolle darf Religion in der Politik spielen?

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14.04.2026 14:00
Papst Leo XIV. erklärt: „Ich bin kein Politiker. Ich lade alle Menschen dazu ein, Brücken für ...
Papst Leo XIV. erklärt: „Ich bin kein Politiker. Ich lade alle Menschen dazu ein, Brücken für Frieden und Versöhnung zu bauen und nach Wegen zu suchen, um Krieg zu vermeiden.“(Bild: UZHURSKY)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Dass sich Papst Leo XIV. für Frieden ausspricht und an die Regierenden appelliert, die aktuellen Kriege zu beenden, kritisiert US-Vizepräsident JD Vance scharf. Doch welchen Einfluss sollte die Religion auf politische Entscheidungen haben? Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!

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Zwischen dem Vatikan und dem Weißen Haus fand ein scharfer Schlagabtausch statt. Am Wochenende hatte der Papst erneut verlangt, die Kriege zu beenden und Frieden einkehren zu lassen. Der US-Präsident Donald Trump warf ihm daraufhin vor, eine „schreckliche“ Außenpolitik zu betreiben. Leo betont indes, dass er weitermachen würde, die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Diese sei ganz klar: „Selig sind die Friedfertigen“.

Anders als in Europa und den USA ist die Religion stärker mit dem Staat verstrickt. In Ländern wie dem Iran, Saudi-Arabien oder Afghanistan gilt die Religion als Grundlage des politischen Systems und ist somit Machtinstrument und Rechtsquelle zugleich. 

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Ihre Meinung ist gefragt!
Wie stehen Sie zur Rolle der Religion in der Politik? Ist sie eine wichtige moralische Instanz, um die christlichen Werte zu bewahren? Oder ist die strikte Trennung von Staat und Kirche ein wichtiger Baustein einer funktionierenden Demokratie? Unter welchen Voraussetzungen sollte die Religion mehr Entscheidungsmacht haben? Erzählen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!

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