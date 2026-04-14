Welche Rolle darf Religion in der Politik spielen?

Ihre Meinung ist gefragt!

Wie stehen Sie zur Rolle der Religion in der Politik? Ist sie eine wichtige moralische Instanz, um die christlichen Werte zu bewahren? Oder ist die strikte Trennung von Staat und Kirche ein wichtiger Baustein einer funktionierenden Demokratie? Unter welchen Voraussetzungen sollte die Religion mehr Entscheidungsmacht haben? Erzählen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!