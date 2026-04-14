Welche Rolle darf Religion in der Politik spielen?

Dass sich Papst Leo XIV. für Frieden ausspricht und an die Regierenden appelliert, die aktuellen Kriege zu beenden, kritisiert US-Vizepräsident JD Vance scharf. Doch welchen Einfluss sollte die Religion auf politische Entscheidungen haben? Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!
Zwischen dem Vatikan und dem Weißen Haus fand ein scharfer Schlagabtausch statt. Am Wochenende hatte der Papst erneut verlangt, die Kriege zu beenden und Frieden einkehren zu lassen. Der US-Präsident Donald Trump warf ihm daraufhin vor, eine „schreckliche“ Außenpolitik zu betreiben. Leo betont indes, dass er weitermachen würde, die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Diese sei ganz klar: „Selig sind die Friedfertigen“.
Anders als in Europa und den USA ist die Religion stärker mit dem Staat verstrickt. In Ländern wie dem Iran, Saudi-Arabien oder Afghanistan gilt die Religion als Grundlage des politischen Systems und ist somit Machtinstrument und Rechtsquelle zugleich.
Ihre Meinung ist gefragt!
Wie stehen Sie zur Rolle der Religion in der Politik? Ist sie eine wichtige moralische Instanz, um die christlichen Werte zu bewahren? Oder ist die strikte Trennung von Staat und Kirche ein wichtiger Baustein einer funktionierenden Demokratie? Unter welchen Voraussetzungen sollte die Religion mehr Entscheidungsmacht haben? Erzählen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.