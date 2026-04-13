Orbán-Abwahl: Wird Ungarn jetzt EU-freundlicher?

TISZA-Chef Péter Magyar wird nach seinem eindrucksvollen Wahlsieg Viktor Orbán als Regierungschef in Ungarn ablösen. Doch welche Auswirkungen wird dieser Umschwung mit sich bringen? Unsere Frage vom 13. April lautet: „Politkarten nach Orbán-Abwahl neu gemischt: Wird Ungarn jetzt EU-freundlicher?“
Sind Sie zuversichtlich, dass sich Ungarn mit Magyar an der Spitze der EU wieder nähern wird? Welche Auswirkungen erwarten Sie für Europa? Was sind nun die größten Hürden, die der neue Regierungschef überwinden muss?
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