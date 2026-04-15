Die anhaltenden Skandale rund um den ORF und auch des dazugehörigen Stiftungsrates sorgen immer wieder für Diskussionen. Der Einfluss der Politik durch die Gremien stößt Vielen sauer auf. Unsere Frage des Tages vom 15. April lautet: „Braucht der ORF ein politisches Kontrollgremium?“
Ihre Meinung zählt!
Wie denken Sie zu diesem Thema? Braucht der ORF ein politisches Kontrollgremium oder sollte die Politik hier nicht mitreden dürfen? Welche Vor- oder Nachteile gäbe es hier Ihrer Meinung nach?
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