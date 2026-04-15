Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Braucht der ORF ein politisches Kontrollgremium?

Forum
15.04.2026 11:45
Schwere Zeiten für den ORF.
Schwere Zeiten für den ORF.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Community
Von Community

Die anhaltenden Skandale rund um den ORF und auch des dazugehörigen Stiftungsrates sorgen immer wieder für Diskussionen. Der Einfluss der Politik durch die Gremien stößt Vielen sauer auf. Unsere Frage des Tages vom 15. April lautet: „Braucht der ORF ein politisches Kontrollgremium?“

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Wie denken Sie zu diesem Thema? Braucht der ORF ein politisches Kontrollgremium oder sollte die Politik hier nicht mitreden dürfen? Welche Vor- oder Nachteile gäbe es hier Ihrer Meinung nach?

Teilen Sie Ihre Meinung dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
15.04.2026 11:45
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
720.706 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
127.208 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
111.801 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
1458 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Ausland
Die besten Bilder: Jubelrausch nach Orbáns Abwahl
1341 mal kommentiert
Österreich
„Zu wenig Gewinn“: OMV umgeht die Spritpreisbremse
1234 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse ist am 1. April in Kraft getreten und seit dem 2. April an den Zapfsäulen ...
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Welche Rolle darf Religion in der Politik spielen?
Frage des Tages
Sollen staatsnahe Betriebe auf Gewinne verzichten?
Forenecho
Leser: „Die ungarische Bevölkerung hatte genug!“
Diskutieren Sie mit!
Wie viel Fleisch essen die „Krone“-Leser?
Frage des Tages
Orbán-Abwahl: Wird Ungarn jetzt EU-freundlicher?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf