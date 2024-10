Können nix, machen happy: „Dumbphones“ sind zurück

Egal, ob im Warteraum, im Bus oder auf der Toilette: In jeder freien Minute wird das Smartphone aus der Hosentasche gezogen, der Posteingang geprüft, auf Social Media gepostet und Videos geschaut. Zu einem Moment, in dem wir unsere Gedanken einfach schweifen lassen, kommen wir gar nicht mehr. Technischer Fortschritt hin oder her: Viele junge Leute wollen das so nicht mehr und tauschen ihr Smart- gegen ein Dumbphone – und „dumb“ meint soviel wie stumm, dumm, schweigend. Es sind Handys anno dazumal, ganz ohne Internet, Apps und Co.