Frauen zocken knapp 20 Minuten mehr als Männer

Gamer mögen es gesellig

Trotzdem spielen nicht alle gerne kompetitiv: Rund ein Viertel zieht das kooperative Spiel im Team vor (24 Prozent), vier von zehn Gamern haben keine Präferenz (40 Prozent). Insgesamt ist das Gaming eher ein geselliges Unterfangen, denn nur drei von zehn Gamern ziehen explizit das Spiel allein vor (29 Prozent) – ebenfalls drei von zehn spielen stattdessen lieber gemeinsam mit anderen in einer Online-Umgebung (28 Prozent), ein Zehntel sogar am liebsten mit anderen im selben Raum (11 Prozent). Weitere drei von zehn haben keine klare Präferenz (29 Prozent).