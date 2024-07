Damit jagt Israel Hamas und Hisbollah aus der Luft

Am Dienstagabend ging es ganz schnell: Erst schaltete Israel einen hohen Hisbollah-Mann im Libanon aus, nur Stunden später explodierte ein Haus in Teheran, in dem Hamas-Führer Ismail Haniyeh starb. Vor Israels Luftschlägen sind die Köpfe der islamistischen Terrororganisationen auch in vermeintlich sicheren Rückzugsländern nicht geschützt. Ein Hightech-Arsenal an Drohnen, Raketen und Kampfjets macht es möglich. Krone+ zeigt es Ihnen.