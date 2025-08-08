Noch kein Gesetz, aber Waffenkäufe auf Höchststand

Tatsächlich ergeben aktuelle Zahlen aus dem Innenministerium von Gerhard Karner (ÖVP), dass ein kontinuierlicher Anstieg beim Erwerb von Schusswaffen zu konstatieren sei. Zurzeit liegt die Zahl bei über 1,5 Millionen in Österreich. Das heißt, dass die großen Ankündigungen von ÖVP/SPÖ/Neos zu einem Gegensteuern nicht den gewünschten Effekt erzielten. Man könnte meinen, die Menschen sind seit dem Amoklauf eher darauf bedacht, sich selbst zu bewaffnen. Solange es noch keine restriktiven Verschärfungen gibt.