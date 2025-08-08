Der Ergebnis-Dämpfer war gar nicht so schlecht

„Die Burschen haben einen richtigen Grant, sind angefressen. Die Siegermentalität brauche ich in der Mannschaft“, gefiel Rapids Trainer Peter Stöger die Reaktion seiner Kicker auf das 2:2 gegen Dundee United. Denn die gingen mit sich hart ins Gericht – der zweifache Assistgeber Bolla: „Hinten war es von uns ein bisserl amateurhaft“, ärgerte sich der Rechtsverteidiger. „Wir hätten das Spiel killen müssen, die Chancen dazu waren da“, haderte Flügelstürmer Dahl auch mit sich selbst. Obwohl der Norweger erneut das 1:0 erzielt hatte.