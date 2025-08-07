Ausmaß noch unklar
Cyberangriff trifft US-Justizsystem
Das Justizsystem der USA ist offenbar von einer Cyberattacke betroffen. Möglicherweise wurden dabei sensible Gerichtsdaten offengelegt. Die Justizverwaltung der USA, das FBI und die Behörde für Cybersicherheit und Infrastruktur schweigen bisher zu dem Angriff.
In den USA ist die Bundesjustiz einem Medienbericht zufolge offenbar von einem weitreichenden Cyberangriff betroffen. Wie das US-Nachrichtenportal Politico am späten Mittwochabend (Ortszeit) unter Berufung auf zwei mit dem Vorfall vertraute Personen berichtete, wurde das elektronische Fallablagesystem durch eine weit verbreitete Cyberattacke kompromittiert. Dabei seien möglicherweise sensible Gerichtsdaten offengelegt worden, so Politico.
Möglicherweise sensible Daten betroffen
Das betroffene System wird von Juristen zum Hochladen und Verwalten von Falldokumenten verwendet und umfasst auch einen Bereich, in dem die Öffentlichkeit kostenpflichtig Zugang zu einigen Daten erhält. Die Justizverwaltung der USA, das FBI und die Behörde für Cybersicherheit und Infrastruktur (CISA) haben bisher nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme reagiert.
