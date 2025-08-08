Vorteilswelt
Nach 3:4 bei Ostrau

Selbstkritik bei Austria! „Der letzte Wille fehlt“

Fußball National
08.08.2025 18:35
Stürmer Malone (re.) traf gegen die Tschechen, vergab aber auch gute Chancen.
Stürmer Malone (re.) traf gegen die Tschechen, vergab aber auch gute Chancen.(Bild: GEPA)

Fehler in Defensive kosteten die Austria bei Banik Ostrau den Dreier, nach dem 3:4 im Hinspiel der dritten Quali-Runde der Conference League herrscht am Verteilerkreis Ernüchterung. Schon wird auch Kritik laut – und zwar von den violetten Spielern selbst.

0 Kommentare

„Natürlich fühlt es sich scheiße an. Ich sag’s zum dritten Mal, es kann nicht sein, dass der Gegner rund um unseren Strafraum so einfach zum Schuss kommen kann“, fand Austrias Dominik Fitz nach Spielende in den Stadionkatakomben klare Worte.

Porträt von Lukas Schneider
Lukas Schneider
UEFA Conference League

