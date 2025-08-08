Vorteilswelt
Zum AS Monaco

Hütter holt Nationalteam-Goalie aus Deutschland

Fußball International
08.08.2025 19:59
Monaco-Trainer Adi Hütter
Monaco-Trainer Adi Hütter(Bild: AFP/APA/Frederic DIDES)

Torhüter-Routinier Lukas Hradecky wechselt von Bayer Leverkusen zu AS Monaco. Der finnische Nationalgoalie erhielt beim Klub von Trainer Adi Hütter am Freitag einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. 

0 Kommentare

Die Ablöse für den 35-Jährigen soll laut Medienberichten rund drei Millionen Euro betragen. Hradecky war bei Leverkusen sieben Jahre Stammtorhüter und zuletzt Kapitän. Die Meistermannschaft von 2024 zerfällt zusehends.

Vor Hradecky hatten nach dem Abgang von Trainer Xabi Alonso zu Real Madrid mit Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (beide Liverpool), Jonathan Tah (Bayern München) und Granit Xhaka (Sunderland) bereits mehrere Leistungsträger den Werksklub verlassen.

(Bild: Tröster Andreas)

Ex-Salzburger
Als neuen Torhüter soll Leverkusen laut übereinstimmenden Medienberichten den in der Vorsaison an Red Bull Salzburg verliehenen Janis Blaswich vom Ligarivalen RB Leipzig im Visier haben. In Monaco verdrängt Hradecky u.a. den Ex-Salzburger Philipp Köhn.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
Adi Hütter
DeutschlandLeverkusen
Bayer 04 LeverkusenAS Monaco
AblöseZweijahresvertrag
