Hütter holt Nationalteam-Goalie aus Deutschland

Torhüter-Routinier Lukas Hradecky wechselt von Bayer Leverkusen zu AS Monaco. Der finnische Nationalgoalie erhielt beim Klub von Trainer Adi Hütter am Freitag einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.
Die Ablöse für den 35-Jährigen soll laut Medienberichten rund drei Millionen Euro betragen. Hradecky war bei Leverkusen sieben Jahre Stammtorhüter und zuletzt Kapitän. Die Meistermannschaft von 2024 zerfällt zusehends.
Vor Hradecky hatten nach dem Abgang von Trainer Xabi Alonso zu Real Madrid mit Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (beide Liverpool), Jonathan Tah (Bayern München) und Granit Xhaka (Sunderland) bereits mehrere Leistungsträger den Werksklub verlassen.
Ex-Salzburger
Als neuen Torhüter soll Leverkusen laut übereinstimmenden Medienberichten den in der Vorsaison an Red Bull Salzburg verliehenen Janis Blaswich vom Ligarivalen RB Leipzig im Visier haben. In Monaco verdrängt Hradecky u.a. den Ex-Salzburger Philipp Köhn.
