Mann starb bei Arbeiten im Schacht seines Brunnens

Dramatischer Einsatz für die Feuerwehr am Freitag in Gramastetten (OÖ). Aus einem Brunnenschacht musste eine leblose Person geborgen werden. Der Mann dürfte versucht haben, seinen undichten Hausbrunnen zu reparieren und offenbar eine zu hohe Konzentration an Kohlendioxid (CO2) eingeatmet haben. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Ein Notarzt konnte schließlich nur noch den Tod des Mühlviertlers feststellen.