Klinger-Schwestern in Baden im Achtelfinale out

Die topgesetzten Klingers waren schon in der vergangenen Woche bei den Europameisterschaften in Düsseldorf im Achtelfinale ausgeschieden, wieder wurde ihnen in dieser Runde eines ihrer wenigen schwächeren Spiele zum Verhängnis. „Leere, Trauer, ein bisschen eine Enttäuschung, weil wir unser A-Game nicht bringen konnten“, meinte Ronja Klinger im ORF. Ihre Schwester bemängelte ein nicht so gutes Side-out-Spiel: „Und ich hätte am Block besser spielen müssen.“ Am Sonntag geht es für das Duo zum Elite-16-Turnier nach Montreal.