Spektakulärer Einsatz

Kollaps im Stephansdom: Frau per Seil gerettet

Wien
08.08.2025 18:09
Die 61-jährige Touristin erlitt nach 343 Stufen einen Kreislaufkollaps und musste gerettet ...
Die 61-jährige Touristin erlitt nach 343 Stufen einen Kreislaufkollaps und musste gerettet werden.(Bild: APA/STADT WIEN/FEUERWEHR)

In knapp 72 Metern Höhe versagte der Kreislauf: Eine Touristin kollabierte am Freitagnachmittag in der Türmerstube des Stephansdoms – und wurde spektakulär per Seil vom Glockenturm gerettet.

Nur 343 Stufen trennte die Besuchergruppe am Stephansdom von einem herrlichen Ausblick über Wien. Doch oben angekommen erlitt eine 61-jährige Touristin einen „medizinischen Notfall“, wie Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf erläuterte.

Höhenretter seilte Frau von Turm ab
Da die Frau kreislaufbedingt nicht mehr in der Lage war, den Rückweg anzutreten, wurde in Absprache mit der Berufsrettung entschieden, sie von einem ausgebildeten Höhenretter der Feuerwehr in Sicherheit zu bringen. In der Türmerstube wurde zu diesem Zweck zunächst an einem Haken an der Decke ein sogenannter Sicherungsfixpunkt angebracht, erklärte Schimpf.

Die Rettungsaktion gilt als spektakulär: Die 61-Jährige musste aus rund 72 Metern Höhe abgeseilt ...
Die Rettungsaktion gilt als spektakulär: Die 61-Jährige musste aus rund 72 Metern Höhe abgeseilt werden.(Bild: APA/STADT WIEN/FEUERWEHR)

Dann wurden die erforderlichen technischen Gerätschaften und zwei Seile – eines diente der Sicherung – angelegt und die geschwächte Frau und ihr Retter mittels einer Akkuseilwinde über den Glockenturm abgeseilt.

Nach Kreislaufkollaps ins Spital gebracht
Auf sicherem Boden wurde die 61-Jährige von einem Team der Berufsrettung erstversorgt. Sie hatte einen Kreislaufkollaps erlitten, teilte Daniel Melcher, der Sprecher der Berufsrettung, mit. Die Frau wurde zur medizinischen Abklärung in ein Spital gebracht.

