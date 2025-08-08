„Brucknerhaus – ein UFO, das zu früh gelandet ist“

Das ungewöhnliche Paar tritt am Montag, 18. August, als neue Doppelspitze der Linzer Veranstaltungsgesellschaft (LIVA) an. Ihre Mission ist klar: Nach Skandalen müssen sie die künstlerische und organisatorische Zukunft der LIVA – das Flaggschiff ist das Brucknerhaus – neu gestalten und weiterentwickeln. Doch wie harmoniert das ungleiche Duo? Was sind die ersten Hürden? Darüber sprachen sie mit der „Krone“.