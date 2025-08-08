„Brucknerhaus – ein UFO, das zu früh gelandet ist“

Im Vorjahr führten Skandale der damaligen Führung des Brucknerhauses zu einem politischen Erdbeben, nun muss sich das Linzer Konzerthaus neu positionieren – dafür verantwortlich sind der Musiker Norbert Trawöger und der Betriebswirt Kai Liczewski. Die beiden treten am 18. August als neues Führungsduo der LIVA an. Der „Krone“ verraten sie ihre ersten Pläne – und welche Hürden es gibt.
Ein Visionär und Künstler muss sich mit einem beinharten Zahlen-Manager zusammenraufen – das beschreibt die Herausforderung, der sich der Musiker Norbert Trawöger und der Betriebswirt Kai Liczewski stellen wollen.
Das ungewöhnliche Paar tritt am Montag, 18. August, als neue Doppelspitze der Linzer Veranstaltungsgesellschaft (LIVA) an. Ihre Mission ist klar: Nach Skandalen müssen sie die künstlerische und organisatorische Zukunft der LIVA – das Flaggschiff ist das Brucknerhaus – neu gestalten und weiterentwickeln. Doch wie harmoniert das ungleiche Duo? Was sind die ersten Hürden? Darüber sprachen sie mit der „Krone“.
