Gotteshaus in Hirschwang sucht neuen „Herrn“

In Hirschwang – einem 200-Seelen-Ort an der Rax im Bezirk Neunkirchen – steht derzeit eine ganz besondere Immobilie zum Verkauf: eine Kirche! Warum? „Der Bedarf für ein Gotteshaus ist einfach nicht mehr da“, erklärt der örtliche Diakon Norbert Mang. Zur letzten Messe kamen 17 Leute. „Aber auch nur, weil gerade Ferien sind“, berichtet Mang. Ende Juni schaute überhaupt niemand bei der einmal im Monat abgehaltenen Messe vorbei – so die traurige Bilanz.