Autofahrer kämpfen mit dem Reißverschluss-System
So macht man‘s richtig
Wenn sich auf den heimischen Straßen die Fahrstreifen verringern, dann ist Vorsicht geboten. Denn bei diesen Hürden kommt es zu zahlreichen Unfällen – die nicht nötig wären. Nur sechs Prozent der Autofahrer wissen laut einer Umfrage der Asfinag, wie das Reißverschlussprinzip richtig funktioniert.
Jeder Autofahrer kennt die Situation: Wenn Fahrbahnen reduziert werden, spielen sich oft Dramen auf den heimischen Straßen ab. Meist durch Baustellen kommt es zu den Engstellen. Ob auf den Autobahnen oder wie gerade bei der Flughafenunterführung in der Salzburger Landeshauptstadt. Wird von zwei auf eine Spur zusammengeführt, sind Staus oft die Folge. Logisch, es muss sich die gleiche Anzahl an Fahrzeugen die Hälfte der Fahrspuren teilen.
