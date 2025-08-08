Autofahrer kämpfen mit dem Reißverschluss-System

Jeder Autofahrer kennt die Situation: Wenn Fahrbahnen reduziert werden, spielen sich oft Dramen auf den heimischen Straßen ab. Meist durch Baustellen kommt es zu den Engstellen. Ob auf den Autobahnen oder wie gerade bei der Flughafenunterführung in der Salzburger Landeshauptstadt. Wird von zwei auf eine Spur zusammengeführt, sind Staus oft die Folge. Logisch, es muss sich die gleiche Anzahl an Fahrzeugen die Hälfte der Fahrspuren teilen.