Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gibt bessere Antworten

GPT-5: OpenAI launcht wohl fortschrittlichste KI

Digital
08.08.2025 14:08
(Bild: AP/Kiichiro Sato)

Am Donnerstagabend veröffentlichte das kalifornische KI-Unternehmen OpenAI die neueste Version von ChatGPT. OpenAI-Chef Sam Altman verglich den Launch der neuen künstlichen Intelligenz mit der Erfindung des iPhones. Verspricht er damit zu viel?

0 Kommentare

Die neue Version von ChatGPT ist da: GPT-5 soll nutzerfreundlicher sein und genauere Antworten liefern. Außerdem soll die KI mit weniger „Halluzinationen“  – also falschen oder frei erfundenen Aussagen – antworten. Nutzer können das Modell gratis nutzen, wobei zahlende Kunden deutlich mehr Optionen bekommen und etwa mehr Fragen stellen dürfen. Die unlimitierte „Plus“-Version von GPT-5 via ChatGPT kostet ganze 200 Dollar – umgerechnet rund 170 Euro – im Monat.

Team von Doktoren in der Hosentasche
Bei der Präsentation der neuen KI-Version ordnete Altman das Modell so ein: GPT-3 ähnelte einem Abiturienten, bei dem es offen war, ob man eine richtige oder „verrückte“ Antwort kriegen würde. GPT-4 sei wiederum auf dem Level eines Studenten gewesen. „GPT-5 fühlt sich zum ersten Mal so an, als ob man zu einem Experten sprechen würde, der in seinem Fachgebiet promoviert hat, sozusagen ein Team von Doktoren in der Hosentasche“, pries er GPT-5 an.

Neues KI-Modell ist noch menschlicher
Mit GPT-5 macht OpenAI einen weiteren Schritt in Richtung Personalisierung. Auf Nachfrage kann GPT-5 etwa in vier verschiedenen Persönlichkeiten mit Nutzern kommunizieren. Man kann dabei zwischen Zyniker, Roboter, Zuhörer und Nerd wählen oder bei der neutralen, bisher bekannten ChatGPT bleiben.

Lesen Sie auch:
Ein Teil der Nutzer „bespricht“ mit ChatGPT sämtliche intimen Geheimnisse – ist das sicher?
Krone Plus Logo
Nutzerin berichtet
Was ChatGPT mit Ihren intimen Geheimnissen macht
06.08.2025

OpenAI-Chef äußerte selbst Bedenken
Der Kopf des KI-Unternehmens erzählte zuletzt in dem Podcast, in dem er von der Leistungsstärke des neuen KI-Modells schwärmte: „Als ich GPT-5 getestet habe, habe ich Angst bekommen. Ich habe es mir angeschaut und gedacht: Was haben wir da geschaffen?“ Sam Altman verglich die Einführung des Modells sogar mit dem „Manhattan-Projekt“, also dem Bau der ersten Atombombe.

Im Vergleich zur KI habe er sich selbst „nutzlos“ gefühlt, sagte Altman. Es wirkte ein wenig wie der Spagat zwischen Warnung und Werbung: Der Unternehmer klang einerseits besorgt und andererseits wie jemand, der eine Zukunft verkaufen will, die man auf keinen Fall verpassen sollte.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Das Nothing Phone (3) geht mit einem polarisierend-futuristischen Design mit transparenter ...
Krone Plus Logo
Das Design polarisiert
KI auf Knopfdruck: Neues Nothing Phone (3) im Test
Krone Plus Logo
Ingenieure gefeuert
Taiwans wichtigster Chiphersteller ausspioniert
Großes Gameplay-Video
„Tekken 8“: Das ist der neue Kämpfer Armor King
Krone Plus Logo
Handy wird zum Tablet
Samsung gegen Honor: Zwei „Super-Falter“ im Duell
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
213.183 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
157.144 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
133.433 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1100 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
886 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Wirtschaft
Neue US-Zölle für die Schweiz ein „Horrorszenario“
862 mal kommentiert
In der Schweiz wird befürchtet, dass die neuen US-Zölle in der Höhe von 39 Prozent das ...
Mehr Digital
Gibt bessere Antworten
GPT-5: OpenAI launcht wohl fortschrittlichste KI
Krone Plus Logo
Das Design polarisiert
KI auf Knopfdruck: Neues Nothing Phone (3) im Test
„Zerstört Existenzen“
Hoteliers fordern Strafen für Fake-Bewertungen
Ausmaß noch unklar
Cyberangriff trifft US-Justizsystem
Ungewöhnlicher Weg
Adresse und Foto geteilt: So wehrt sich Frau jetzt

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf