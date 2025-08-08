GPT-5: OpenAI launcht wohl fortschrittlichste KI

Team von Doktoren in der Hosentasche

Bei der Präsentation der neuen KI-Version ordnete Altman das Modell so ein: GPT-3 ähnelte einem Abiturienten, bei dem es offen war, ob man eine richtige oder „verrückte“ Antwort kriegen würde. GPT-4 sei wiederum auf dem Level eines Studenten gewesen. „GPT-5 fühlt sich zum ersten Mal so an, als ob man zu einem Experten sprechen würde, der in seinem Fachgebiet promoviert hat, sozusagen ein Team von Doktoren in der Hosentasche“, pries er GPT-5 an.