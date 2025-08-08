Nullnummer im Hexenkessel macht dem WAC viel Mut

Mit Blaulicht und einer riesigen Polizeieskorte ging’s für den WAC-Spielerbus und die Delegation in Thesaloniki knapp zwei Stunden vor Matchbeginn über gesperrte Kreuzungen ins Toumba-Stadion. Dort marschierten dann erst die Wolfsberger durch einen abgeriegelten Korridor in die Kabine, unmittelbar danach die PAOK-Spieler samt Trainer Lucescu, die alle einen im Rollstuhl sitzenden Jungen abklatschten, mitunter auch küssten.