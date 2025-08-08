Nullnummer im Hexenkessel macht dem WAC viel Mut

Mit einer breiten Brust landeten die Kicker des WAC am Freitag um die Mittagszeit wieder in Klagenfurt. Im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde der Europa League hatten die Kärntner in Griechenland bei PAOK Saloniki sogar die besseren Chancen gehabt – vor 28.000 teilweise heißblütigen Fans. Trotzdem warnt Trainer Didi Kühbauer vorm Rückspiel.
Mit Blaulicht und einer riesigen Polizeieskorte ging’s für den WAC-Spielerbus und die Delegation in Thesaloniki knapp zwei Stunden vor Matchbeginn über gesperrte Kreuzungen ins Toumba-Stadion. Dort marschierten dann erst die Wolfsberger durch einen abgeriegelten Korridor in die Kabine, unmittelbar danach die PAOK-Spieler samt Trainer Lucescu, die alle einen im Rollstuhl sitzenden Jungen abklatschten, mitunter auch küssten.
