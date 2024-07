Ismail Haniyeh: Israel tötet Hamas-Politik-Chef

Auch die Revolutionsgarden sprachen von einem Angriff auf Haniyehs Anwesen. „Zeitig in der Früh wurde die Residenz von Ismail Haniyeh in Teheran getroffen, was in seinem und dem Märtyrertod eines seiner Leibwächter resultierte. Der Fall wird untersucht und die Resultate werden bald bekannt gegeben“, kündigten die Revolutionsgarden an.