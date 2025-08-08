Oliver Glasner spricht schon vom nächsten Titel

Knapp drei Monate nach dem historischen 1:0 über Manchester City kehren die Eagles gegen einen nicht minderen Gegner zurück nach Wembley. Liverpool hat ordentlich Geld in die Hand genommen und sich u.a. mit Leverkusens Florian Wirtz für eine Ablöse von bis zu 150 Millionen Euro verstärkt. Ein Erfolg über die „Reds“ wäre demnach die nächste Sensation. Wieder an jenem Ort, an dem Glasner vor zehntausenden Fans die Trophäe stemmte und sein Glück kaum fassen konnte. „Wenn du zehn Mal dieses Spiel spielst, gewinnst du einmal“, sagte Glasner damals. „Und das ist heute passiert.“