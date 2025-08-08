Oliver Glasner spricht schon vom nächsten Titel

Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner erkennt vor dem Community Shield gegen Meister Liverpool (Sonntag, 16 Uhr) die Favoritenrolle der „Reds“ an. Er erinnert jedoch daran, dass auch im FA-Cup-Finale Manchester City favorisiert war. Aber hören Sie selbst – oben im Video ...
Knapp drei Monate nach dem historischen 1:0 über Manchester City kehren die Eagles gegen einen nicht minderen Gegner zurück nach Wembley. Liverpool hat ordentlich Geld in die Hand genommen und sich u.a. mit Leverkusens Florian Wirtz für eine Ablöse von bis zu 150 Millionen Euro verstärkt. Ein Erfolg über die „Reds“ wäre demnach die nächste Sensation. Wieder an jenem Ort, an dem Glasner vor zehntausenden Fans die Trophäe stemmte und sein Glück kaum fassen konnte. „Wenn du zehn Mal dieses Spiel spielst, gewinnst du einmal“, sagte Glasner damals. „Und das ist heute passiert.“
Seitdem ist freilich nicht viel passiert. Ein bisschen zu wenig, wenn es nach Glasner geht. Der weilte mit der Mannschaft und seinem Austro-Stab (Co-Trainer Ronald Brunmayr, Michael Angerschmid und Emanuel Pogatetz sowie Athletikcoach Michael Berktold) kürzlich auf Trainingslager in Windischgarsten und zeigte sich stirnrunzelnd ob der Inaktivität des Clubs.
Glasner klagte über Inaktivität
„Mir ist versprochen worden, dass wir aktiver sind und die neuen Spieler heuer früher holen“, sagte der 50-Jährige Ende Juli der „Krone“. Einzige Verstärkung ist bisher der kroatische Linksaußen Borna Sosa, für den bescheidene 2,3 Mio. Euro investiert wurden. Dazu kommt, dass mit Stürmer Eberechi Eze (neun Tore und drei Assists in den jüngsten 13 Spielen für Palace) und Innenverteidiger Marc Guehi zwei Asse von anderen Clubs umworben werden.
