Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue US-Kehrtwende?

Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden

Außenpolitik
08.08.2025 20:41
Archivbild
Archivbild(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)

Die Vorbereitungen auf das Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin laufen offenbar auf Hochtouren. In US-Medien geistern mehrere Szenarien umher, was bei dem direkten Aufeinandertreffen der beiden Präsidenten passieren könnte. Keines davon hätte positive Auswirkungen auf die Ukraine.

0 Kommentare

Die USA und Russland arbeiten einem Medienbericht zufolge an einem Plan für eine Feuerpause, der den derzeitigen Frontverlauf zumindest teilweise festschreiben würde. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen meldet, würde Russland seine Offensive in den Regionen Cherson und Saporischschja anhalten.

Den Angaben zufolge arbeiten US- und russische Vertreter an einer Vereinbarung, die im Zuge des geplanten Gipfeltreffens präsentiert werden kann. Dieses könnte in der kommenden Woche stattfinden.

Während die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren laufen, macht sich in der ukrainischen Hauptstadt Kiew dementsprechend Sorge breit. Im Umfeld von Präsident Wolodymyr Selenskyj ist man beunruhigt, weil die Ukraine bisher nicht zu einem Treffen geladen ist. Geopolitische Beobachter gehen davon aus, dass Putin den Anlass nutzen könnte, um die Ukraine weiter zu isolieren. Bereits in der Vergangenheit gelang es dem Kremlchef, den US-Präsidenten für sich zu begeistern. Dieser attestierte ihm daraufhin, ein „toller Kerl“ zu sein.

Lesen Sie auch:
Trump und Putin haben sich bereits mehrmals getroffen, das letzte Mal war 2019, vor Beginn des ...
Vorbereitungen laufen
Gipfeltreffen von Trump und Putin nächste Woche
07.08.2025

Putin lehnt direkte Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten bekanntlich ab. Der Russe verachtet den früheren Komödianten aus Kiew. Trump ließ sich nun zu einem Treffen ohne die Ukraine breitschlagen. Selenskyj selbst gab sich am Freitag in seiner Videoansprache zweckoptimistisch, eine Feuerpause sei im Bereich des Möglichen.

Läuft für Putin alles nach Plan?
Unterdessen spekulieren US-amerikanische Medien, dass Putin auch einen Gebietstausch anbieten könnte, um Trump wieder auf seine Seite zu ziehen. Die Ukraine müsste sich demnach aus den Teilen von Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja zurückziehen, die noch von ihr gehalten werden, im Gegenzug würden die Russen die Gebiete in Mykolajiw, Sumi und Charkiw räumen, in denen sie derzeit stehen. Für die Ukraine wäre das allerdings ein extrem ungerechter Tausch.

Am Freitag läuft zudem Trumps gesetzte Frist an Putin aus. Darauf angesprochen, meinte er am Donnerstag zu Reportern, dass es nun am Kremlchef liege, was als Nächstes passieren würde. Politische Beobachter sahen darin eine Aufweichung seiner Forderungen gegenüber Moskau.

Währenddessen Trump offenbar eine neuerliche Kehrtwende hinlegt, warb der russische Autokrat in China und Indien für seine Sache. Trump drohte den beiden Ländern damit, sie wegen ihrer russischen Öl-Importe mit neuen Zöllen zu belegen. Das versucht der Kremlchef nun für seine Zwecke zu nutzen. Der indische Ministerpräsident Narendra Modi nannte Putin nach ihrem Gespräch auf der Plattform X seinen „Freund“: „Ich habe ihm dafür gedankt, mich über die jüngsten Entwicklungen zur Ukraine zu informieren.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald TrumpWladimir PutinWolodymyr Selenskyj
KiewUSARusslandUkraine
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
214.885 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
181.190 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
135.991 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1172 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Wirtschaft
Neue US-Zölle für die Schweiz ein „Horrorszenario“
863 mal kommentiert
In der Schweiz wird befürchtet, dass die neuen US-Zölle in der Höhe von 39 Prozent das ...
Innenpolitik
Minister kontert UN-Mahnung: „Weltfremde Aussage“
817 mal kommentiert
Nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg wurde das Assad-Regime gestürzt – Innenminister Karner lässt nun ...
Mehr Außenpolitik
Neue US-Kehrtwende?
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
„Es ist absolut irre!“
Israel-Waffenwende ist eine symbolische Ohrfeige
„Schuss ins Knie“
Noch kein Gesetz, aber Waffenkäufe auf Höchststand
Nach Syrer suchen?
Minister kontert UN-Mahnung: „Weltfremde Aussage“
Gaza-Krieg gegen Hamas
Jetzt stoppt Merz Waffenlieferungen an Israel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf