Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden

Während die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren laufen, macht sich in der ukrainischen Hauptstadt Kiew dementsprechend Sorge breit. Im Umfeld von Präsident Wolodymyr Selenskyj ist man beunruhigt, weil die Ukraine bisher nicht zu einem Treffen geladen ist. Geopolitische Beobachter gehen davon aus, dass Putin den Anlass nutzen könnte, um die Ukraine weiter zu isolieren. Bereits in der Vergangenheit gelang es dem Kremlchef, den US-Präsidenten für sich zu begeistern. Dieser attestierte ihm daraufhin, ein „toller Kerl“ zu sein.