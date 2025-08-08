Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden

Die Vorbereitungen auf das Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin laufen offenbar auf Hochtouren. In US-Medien geistern mehrere Szenarien umher, was bei dem direkten Aufeinandertreffen der beiden Präsidenten passieren könnte. Keines davon hätte positive Auswirkungen auf die Ukraine.
Die USA und Russland arbeiten einem Medienbericht zufolge an einem Plan für eine Feuerpause, der den derzeitigen Frontverlauf zumindest teilweise festschreiben würde. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen meldet, würde Russland seine Offensive in den Regionen Cherson und Saporischschja anhalten.
Den Angaben zufolge arbeiten US- und russische Vertreter an einer Vereinbarung, die im Zuge des geplanten Gipfeltreffens präsentiert werden kann. Dieses könnte in der kommenden Woche stattfinden.
Während die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren laufen, macht sich in der ukrainischen Hauptstadt Kiew dementsprechend Sorge breit. Im Umfeld von Präsident Wolodymyr Selenskyj ist man beunruhigt, weil die Ukraine bisher nicht zu einem Treffen geladen ist. Geopolitische Beobachter gehen davon aus, dass Putin den Anlass nutzen könnte, um die Ukraine weiter zu isolieren. Bereits in der Vergangenheit gelang es dem Kremlchef, den US-Präsidenten für sich zu begeistern. Dieser attestierte ihm daraufhin, ein „toller Kerl“ zu sein.
Putin lehnt direkte Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten bekanntlich ab. Der Russe verachtet den früheren Komödianten aus Kiew. Trump ließ sich nun zu einem Treffen ohne die Ukraine breitschlagen. Selenskyj selbst gab sich am Freitag in seiner Videoansprache zweckoptimistisch, eine Feuerpause sei im Bereich des Möglichen.
Läuft für Putin alles nach Plan?
Unterdessen spekulieren US-amerikanische Medien, dass Putin auch einen Gebietstausch anbieten könnte, um Trump wieder auf seine Seite zu ziehen. Die Ukraine müsste sich demnach aus den Teilen von Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja zurückziehen, die noch von ihr gehalten werden, im Gegenzug würden die Russen die Gebiete in Mykolajiw, Sumi und Charkiw räumen, in denen sie derzeit stehen. Für die Ukraine wäre das allerdings ein extrem ungerechter Tausch.
Am Freitag läuft zudem Trumps gesetzte Frist an Putin aus. Darauf angesprochen, meinte er am Donnerstag zu Reportern, dass es nun am Kremlchef liege, was als Nächstes passieren würde. Politische Beobachter sahen darin eine Aufweichung seiner Forderungen gegenüber Moskau.
Währenddessen Trump offenbar eine neuerliche Kehrtwende hinlegt, warb der russische Autokrat in China und Indien für seine Sache. Trump drohte den beiden Ländern damit, sie wegen ihrer russischen Öl-Importe mit neuen Zöllen zu belegen. Das versucht der Kremlchef nun für seine Zwecke zu nutzen. Der indische Ministerpräsident Narendra Modi nannte Putin nach ihrem Gespräch auf der Plattform X seinen „Freund“: „Ich habe ihm dafür gedankt, mich über die jüngsten Entwicklungen zur Ukraine zu informieren.“
Kommentare
