Schwärzler revanchiert sich und ist im Halbfinale

Bärenstarker Auftritt von Joel Schwärzler beim ATP Challenger im deutschen Bonn! Nach einem Dreisatzsieg über den Litauer Vilius Gaubas steht der 19-jährige Vorarlberger bereits im Halbfinale. Dort kommt es nun zum rot-weiß-rote Duell mit Juri Rodioniov.
Nachdem Joel Schwärzler beim Challenger in Hagen (D) gegen Vilius Gaubas im Achtelfinale zuletzt noch glatt 4:6, 2:6 unterlegen war, machte es der Harder gestern im Viertelfinale des Challengers in Bonn besser. Der erste Satz ging mit 6:4 zwar erneut an den Litauer, den zweiten Durchgang holte sich Joel aber mit 6:3.
Schwärzler beweist Nerven
In der Entscheidung behielt der 19-Jährige die Nerven. Auch als ihm der um ein Jahr ältere Gaubas das Service zum 4:2 abnehmen konnte. Schwärzler schaffte das umgehende Rebreak, woraufhin die Partie ins Tiebreak ging. Dort übernahm erneut der junge Vorarlberger das Kommando und nutzte schließlich seinen ersten Matchball, um die Partie nach 2:12 Stunden mit 4:6, 6:3 und 7:6 (4) für sich zu entscheiden.
Rot-weiß-rotes Duell wartet
Im Halbfinale am Samstag wartet nun sein österreichischer Landsmann Juri Rodionov, der sich gegen Laudaro Midon (Arg) mit 7:6 (2), 6:1 durchgesetzt hatte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.