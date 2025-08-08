Vorteilswelt
Rodionov wartet

Schwärzler revanchiert sich und ist im Halbfinale

Vorarlberg
08.08.2025 20:21
Joel Schwärzler kommt immer besser in Schuss.
Joel Schwärzler kommt immer besser in Schuss.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Bärenstarker Auftritt von Joel Schwärzler beim ATP Challenger im deutschen Bonn! Nach einem Dreisatzsieg über den Litauer Vilius Gaubas steht der 19-jährige Vorarlberger bereits im Halbfinale. Dort kommt es nun zum rot-weiß-rote Duell mit Juri Rodioniov.

Nachdem Joel Schwärzler beim Challenger in Hagen (D) gegen Vilius Gaubas im Achtelfinale zuletzt noch glatt 4:6, 2:6 unterlegen war, machte es der Harder gestern im Viertelfinale des Challengers in Bonn besser. Der erste Satz ging mit 6:4 zwar erneut an den Litauer, den zweiten Durchgang holte sich Joel aber mit 6:3.

Schwärzler beweist Nerven
In der Entscheidung behielt der 19-Jährige die Nerven. Auch als ihm der um ein Jahr ältere Gaubas das Service zum 4:2 abnehmen konnte. Schwärzler schaffte das umgehende Rebreak, woraufhin die Partie ins Tiebreak ging. Dort übernahm erneut der junge Vorarlberger das Kommando und nutzte schließlich seinen ersten Matchball, um die Partie nach 2:12 Stunden mit 4:6, 6:3 und 7:6 (4) für sich zu entscheiden.

Jetzt wartet Juri Rodionov auf Schwärzler.
Jetzt wartet Juri Rodionov auf Schwärzler.(Bild: GEPA)

Rot-weiß-rotes Duell wartet
Im Halbfinale am Samstag wartet nun sein österreichischer Landsmann Juri Rodionov, der sich gegen Laudaro Midon (Arg) mit 7:6 (2), 6:1 durchgesetzt hatte.

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Vorarlberg
