Schwärzler revanchiert sich und ist im Halbfinale

Schwärzler beweist Nerven

In der Entscheidung behielt der 19-Jährige die Nerven. Auch als ihm der um ein Jahr ältere Gaubas das Service zum 4:2 abnehmen konnte. Schwärzler schaffte das umgehende Rebreak, woraufhin die Partie ins Tiebreak ging. Dort übernahm erneut der junge Vorarlberger das Kommando und nutzte schließlich seinen ersten Matchball, um die Partie nach 2:12 Stunden mit 4:6, 6:3 und 7:6 (4) für sich zu entscheiden.