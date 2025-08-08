Israel-Waffenwende ist eine symbolische Ohrfeige

Die Entscheidung wurde nur wenige Stunden nach Israels Beschluss publik gemacht, den Krieg im Gazastreifen ausweiten zu wollen. In Berlin galt das in den vergangenen Tagen als „Gamechanger“, berichtet etwa der „Spiegel“. Der Rüstungsstopp wird operativ jedoch kaum Auswirkungen auf dem Schlachtfeld haben. Experten sehen darin eher einen symbolischen Protest des Bundeskanzlers, obwohl Deutschland hinter den USA der zweitwichtigste Waffenexporteur für Jerusalem ist.