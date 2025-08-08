Kampf um – und nicht gegen – Natur im Kampwald

Brolin in Bestform & Helge Schneider spielt Clown
Schritt für Schritt ins grüne Paradies – eine „militärische“ Expedition ins Herz des künftigen Nationalparks Kampwald – ins Dobratal in Niederösterreich. Die „Krone“ war mit dabei ...
Der Nebel eines Sommerregens liegt noch wie ein Schleier über den Wipfeln, als wir mit Umweltminister Norbert Totschnigg, NÖ-Militärkommandant Georg Härtinger, Truppenübungsplatz-Kommandant Christian Riener sowie den Landesräten Stephan Pernkopf und Ludwig Schleritzko in Richtung Dobratal aufbrechen. Auch Finanzminister Markus Marterbauer schließt sich der Expedition an.
