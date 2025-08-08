Vorteilswelt
EM-Quali in Hartberg

Die goldene Generation hat nächste EM im Visier

Steiermark
08.08.2025 20:00
Österreichs Nationalteam kämpft auch in Hartberg um die EM, will in der Oststeiermark auch gegen ...
Österreichs Nationalteam kämpft auch in Hartberg um die EM, will in der Oststeiermark auch gegen Belgien jubeln.(Bild: GEPA)

Am Samstag (20.20 Uhr) steht für Österreichs Volleyballer der nächste Akt im Kampf um die EM an. Gegner ist Gruppenfavorit Belgien. Weit über 1000 Karten waren zuletzt für den Kracher in Hartberg bereits verkauft, der Verband hofft auf eine volle Halle. Zur Freude von Routinier Max Thaller, der Teil der goldenen Generation ist.

Eine goldene Generation? Von dieser wurde bereits im österreichischen Volleyball-Lager 2019 gesprochen, als es die Herren erstmals überhaupt geschafft haben, sich aus eigener Kraft für die EM zu qualifizieren. Nach 2011 als Gastgeber war es ja erst die zweite Teilnahme in der Historie.

