Staat kauft mit Steuergeld mehr freie Seezugänge

Es handelt sich um drei neue Grundstücke an sehr beliebten heimischen Gewässern. Nach zwei Uferflächen am Wörthersee und Weißensee in Kärnten kommt jetzt noch ein weiterer mit Steuergeld schon erworbener Zugang vom in den Bundesländern Salzburg und Oberösterreich liegenden Attersee hinzu. Wasserminister Norbert Totschnig: „Mir ist wichtig, dass es für alle Menschen, die Erholung am See suchen, einen freien Zugang. Wir haben im Regierungsprogramm vereinbart, die Zahl der freien Seezugänge in den kommenden Jahren zu erhöhen.“