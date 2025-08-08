Auto auf Bahnübergang von Zug erfasst

Die Feuerwehren Finkenstein und Gödersdorf wurden Freitagnachmittag zu einem Unfall an einem Bahnübergang in der Gemeinde gerufen worden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Fahrzeug auf den Gleisen zu liegen gekommen sein. Die Insassen konnten sich aus dem Wagen retten, als sie den herannahenden Zug bemerkten. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto. Mittels hydraulischem Rettungsgerät schufen sich die Feuerwehrkräfte Zugang zur Batterie und klemmten diese ab.