Auto auf Bahnübergang von Zug erfasst

An einem unbeschrankten Bahnübergang in der Gemeinde Finkenstein ist es Freitagnachmittag zu einer Kollision gekommen. Ein Zug hatte ein Auto erfasst, das dort liegen geblieben war.
Die Feuerwehren Finkenstein und Gödersdorf wurden Freitagnachmittag zu einem Unfall an einem Bahnübergang in der Gemeinde gerufen worden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Fahrzeug auf den Gleisen zu liegen gekommen sein. Die Insassen konnten sich aus dem Wagen retten, als sie den herannahenden Zug bemerkten. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto. Mittels hydraulischem Rettungsgerät schufen sich die Feuerwehrkräfte Zugang zur Batterie und klemmten diese ab.
