Neuer Sozialtarif: Wo Geringverdiener Geld sparen

„Strom soll wieder leistbarer werden“: Anfang Juli 2025 wurde ein Gesetzesentwurf zum neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz in Begutachtung geschickt, mit dem Ziel, die Energiewende voranzutreiben – und darüber hinaus viele Endkonsumenten preislich zu entlasten. Konkret kündigte die Regierung nun unter diesem Motto gesetzlich regulierte Stromtarife für Menschen mit geringem Einkommen an.