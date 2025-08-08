Neuer Sozialtarif: Wo Geringverdiener Geld sparen
Stromkosten, Gebühren
Einkommensschwache sollen künftig weniger für Strom bezahlen. Sie können sich zudem bereits jetzt von der ORF- und der Rezeptgebühr befreien lassen und einen günstigeren Mobilfunk-Tarif erhalten. Die „Krone“ hat alle Sparmöglichkeiten im Überblick.
„Strom soll wieder leistbarer werden“: Anfang Juli 2025 wurde ein Gesetzesentwurf zum neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz in Begutachtung geschickt, mit dem Ziel, die Energiewende voranzutreiben – und darüber hinaus viele Endkonsumenten preislich zu entlasten. Konkret kündigte die Regierung nun unter diesem Motto gesetzlich regulierte Stromtarife für Menschen mit geringem Einkommen an.
